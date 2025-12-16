Суд в Петербурге отправил под стражу обвиняемого Гусейнли в контрабанде сигарет

Суд в Санкт-Петербурге отправил под стражу одного из участников дела о контрабанде крупной партии сигарет стоимостью около 10 миллионов рублей. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба городских судов.

Пушкинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фарруха Гусейнли. Фигуранта обвиняют в совершении преступления, предусмотренного частью третьей статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. Срок содержания под стражей установлен до 13 июля.

Согласно материалам следствия, не позднее 7 августа 2025 года Гусейнли вместе с пятью соучастниками и другими неустановленными лицами создал организованную преступную группу. Они осуществили контрабанду немаркированных табачных изделий — 79 тысяч пачек сигарет общей стоимостью более 10,6 миллиона рублей. Автомобили под управлением Гусейнли и еще одного человека пересекли границу Российской Федерации со стороны Белоруссии вне законного пункта пропуска, двигаясь через лесной массив. В машинах находился груз в виде 158 коробок с табачной продукцией.

Гусейнли задержали 26 мая, после чего предъявили обвинение. Фигурант возражал против заключения под стражу и просил суд назначить ему домашний арест.

