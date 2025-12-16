Нетрезвый мотоциклист предстанет перед судом в Петербурге

У него выявили признаки опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость).

Как рассказали в надзорном ведомстве 28 мая, в марте сотрудники Госавтоинспекции остановили мотоцикл Honda, за рулем которого находился фигурант. У него выявили признаки опьянения, что подтвердило медицинское освидетельствование. До этого обвиняемого уже судили за управление ТС в нетрезвом виде.

Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: у нетрезвого водителя конфисковали машину Ford в Петербурге.

Фото: Piter.TV