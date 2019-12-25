У нетрезвого водителя конфисковали машину Ford в Петербурге

Прокуратура Красносельского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 45-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 12 мая.

В марте на Авангардной улице сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Ford Fusion для проверки документов. Водитель имел явные признаки опьянения и ранее был лишен прав. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие алкоголя в организме подсудимого. По словам мужчины, он выпил пиво, а потом поехал за цветами.

Виновному назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 2 года 8 месяцев. Иномарка конфискована в доход государства.

