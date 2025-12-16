Виталий Пирогов назначен гендиректором "Водоканала" Петербурга

Он пришел на предприятие в марте 2026 года на должность заместителя. Предыдущий руководитель Сергей Волков покинул пост в связи с переходом на новое место работы.

В ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" произошло кадровое изменение. Новым генеральным директором предприятия назначен Виталий Пирогов. Он приступит к исполнению обязанностей со 2 июня. Об этом сообщили в самом предприятии.

Пирогов окончил Институт управления и экономики Петербурга. В энергетической сфере он работает с 2002 года. Большую часть своей карьеры он посвятил АО "Петербургская сбытовая компания", которую возглавлял с февраля 2024 года. В "Водоканал" Пирогов пришел в марте 2026 года на должность заместителя генерального директора. Он имеет отраслевые награды Министерства энергетики Российской Федерации.

Предыдущий руководитель Сергей Волков, который возглавлял "Водоканал" с 2022 года, покинул свой пост. Это произошло в связи с его переходом на новое место работы.

Ранее на Piter.TV: задержаны трое мужчин, которые ограбили квартиру на проспекте Стачек на 25 млн рублей в 2020 году. Они избили хозяина помещения и забрали деньги. Все обстоятельства преступления устанавливаются.

Фото: пресс-служба "Водоканала" Санкт-Петербурга