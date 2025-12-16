Тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut пройдет в Петербурге на ПМЭФ

За руль автомобиля сядут министр финансов Антон Силуанов и президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. Также в уличной экспозиции покажут обновленную Niva Legend и ВАЗ-2101 1970 года выпуска.

Тест-драйв нового кроссовера Lada Azimut состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Росконгресса.

Участие в мероприятии примут министр финансов России Антон Силуанов и президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Помимо тест-драйва, компания подготовит масштабную уличную экспозицию. На ней будут представлены обновленный внедорожник Niva Legend, а также легендарный ВАЗ-2101, выпущенный в 1970 году.

Серийное производство Lada Azimut стартует в третьем квартале 2026 года. Программа ПМЭФ этого года посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Участие в форуме уже подтвердили представители более 130 стран и территорий.

