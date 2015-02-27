Петербуржца арестовали за неуплату почти 25 млн рублей пошлин за авто

Приморский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Александру Лезевицу, обвиняемому по статье 194 Уголовного кодекса РФ за уклонение от уплаты таможенных платежей. По версии следствия, мужчина вместе с четырьмя сообщниками организовал схему незаконной регистрации 16 автомобилей.
С декабря 2022 года по март 2024 года подставные лица из Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей предоставляли в МРЭО ГИБДД Псковской области поддельные украинские свидетельства о регистрации машин. В документах говорилось, что автомобили уже поставлены на учет в России.
Общая сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 24,8 миллиона рублей. Лезевица задержали 29 апреля. На заседании он частично признал свою вину. Суд избрал для него меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запрещено пользоваться интернетом, общаться с соучастниками по делу и их родственниками, отправлять и получать почту, а также покидать пределы Петербурга и Ленинградской области. Мужчина обязан являться по вызовам следователя и в суд.
