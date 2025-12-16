Уровень моря стал подниматься вдвое быстрее, предупредили в ООН

В третьем Всемирном обзоре состояния океана исследователи сообщили, что до 2015 года уровень моря рос на 2 мм в год, а к 2023 году — уже на 4,3 мм. Причиной названо воздействие человека на климат и экосистемы.

Организация Объединённых Наций предупредила об ускорении подъёма уровня Мирового океана. Как сообщает The Guardian со ссылкой на третий Всемирный обзор состояния океана, за последнее десятилетие скорость повышения уровня моря выросла вдвое. Специалисты связывают это с воздействием человеческой деятельности на климат, загрязнением окружающей среды и другими нагрузками на морские экосистемы.

Над докладом работали почти 600 учёных из 86 стран. Они оценивали состояние океана в период с 2021 по 2025 год. Предыдущий обзор, охватывавший данные до 2018 года, также фиксировал ухудшение морской среды. Авторы нового исследования пришли к выводу, что темпы подъёма воды продолжают расти. До 2015 года этот показатель составлял примерно 2 миллиметра в год, а к 2023 году достиг 4,3 миллиметра в год.

Отдельно в докладе говорится о нагреве океана. В последние годы этот процесс ускорился. Наиболее заметное потепление зафиксировано в Атлантическом океане, а также в южных частях Индийского и Тихого океанов. Учёные отметили, что знания о мировом океане остаются неполными: к 2025 году было нанесено на карту только 27 процентов морского дна, а глубоководные экосистемы по-прежнему изучены недостаточно.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что человечество не может дальше относиться к океану как к неисчерпаемому ресурсу. По его словам, для защиты морских экосистем необходимы срочные совместные международные действия. Авторы обзора напомнили, что океан покрывает более 70 процентов поверхности Земли, играет ключевую роль в регулировании климата, сохранении биоразнообразия, а также обеспечивает людей продовольствием, сырьём и энергией. Дальнейшее ухудшение его состояния усилит риски для прибрежных территорий, морских видов и экосистем, от которых зависят миллионы людей.

Ранее журналисты издания Politico пришли к выводу, что Европейский союз не включит в 21-й пакет санкций полный запрет на российскую нефть.

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