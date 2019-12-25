Отца и сына унесло в открытое море во Владивостоке

Родственники решили искупаться у мыса Вятлина, но выбраться на берег не смогли.

Трагедия едва не произошла в море у мыса Вятлина. Юношу и его отца унесло от пляжа отбойным течением, серфер успел их спасти, сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, происшествие случилось на мысе Вятлина в Приморском крае. 20-летний парень решил искупаться в море, но через несколько минут мощный поток стал уносить его в открытое море.

На крики сына прибежал отец, который бросился в воду. Однако мужчина сам попал в ловушку и не мог вытащить тонущего парня. К счастью, неподалёку отдыхал серфер, который заметил, как люди отчаянно борются с водой.

Спортсмен кинулся им на помощь и с помощью доски сумел добраться до обессилевших мужчин. Потом он по очереди вытащил тонувших в опасной зоне. Благодаря смелости серфера отец и сын были доставлены на сушу живыми.

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Фото: Magnific