Отца и сына унесло в открытое море во Владивостоке

Трагедия едва не произошла в море у мыса Вятлина. Юношу и его отца унесло от пляжа отбойным течением, серфер успел их спасти, сообщил Telegram-канал Amur Mash.
По данным издания, происшествие случилось на мысе Вятлина в Приморском крае. 20-летний парень решил искупаться в море, но через несколько минут мощный поток стал уносить его в открытое море.
На крики сына прибежал отец, который бросился в воду. Однако мужчина сам попал в ловушку и не мог вытащить тонущего парня. К счастью, неподалёку отдыхал серфер, который заметил, как люди отчаянно борются с водой.
Спортсмен кинулся им на помощь и с помощью доски сумел добраться до обессилевших мужчин. Потом он по очереди вытащил тонувших в опасной зоне. Благодаря смелости серфера отец и сын были доставлены на сушу живыми.
Ранее мы сообщали, что в Петербурге следователь спас тонущую в бассейне 5-летнюю девочку.
Фото: Magnific
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все