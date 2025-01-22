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На улице Корнея Чуковского уложили более 7 тыс. квадратных метров асфальта
Вчера, 16:13
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На улице Корнея Чуковского уложили более 7 тыс. квадратных метров асфальта

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Подрядчики провели фрезерование изношенного покрытия, укладку асфальта, а также нанесли разметку и восстановили нарушенное благоустройство.

В Красногвардейском районе Петербурга завершили ремонт улицы Корнея Чуковского на участке от Муринской дороги до проспекта Маршака. Всего уложено более 7 тыс. квадратных метров асфальта как на проезжей части, так и на тротуарах, рассказали в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Подрядчики провели фрезерование изношенного покрытия, укладку асфальта, а также нанесли разметку и восстановили нарушенное благоустройство. В муниципальном округе "Полюстрово" находятся несколько социальных объектов – это медицинские учреждения, детские сады и школы. 

В прошлом году на территории района в нормативное состояние привели проспекты Косыгина и Энергетиков, Ржевскую улицу и улицу Коммуны. В 2026-м в адресную программу ремонта вошли около 80 адресов.

Ранее на Piter.TV: на Васильевском острове отремонтировали две магистрали. 

Фото: пресс-служба КРТИ 

Теги: красногвардейский район, крти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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