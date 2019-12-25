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В магазине на Заневском проспекте мужчина похитил 4,5 тыс. рублей у женщины
Сегодня, 11:40
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В магазине на Заневском проспекте мужчина похитил 4,5 тыс. рублей у женщины

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Злоумышленника поймали 29 сентября на улице Грибакиных.

В Петербурге полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в грабеже в магазине на Заневском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ. 

Как рассказали в МВД России, 25 сентября неизвестный похитил 4,5 тыс. рублей у посетительницы торговой точки. Потерпевшей стала 50-летняя женщина. 

В результате предполагаемым преступником оказался 31-летний житель Ленинградской области. Злоумышленника поймали 29 сентября на улице Грибакиных. Проверочные мероприятия продолжаются. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Ранее на Piter.TV: двоих рецидивистов задержали за ограбление магазина техники на Прибрежной улице. Они похитили шесть компьютерных мышей на общую сумму 46 тыс. рублей. 

Главное фото: Piter.TV 

Теги: грабеж, красногвардейский район
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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