В магазине на Заневском проспекте мужчина похитил 4,5 тыс. рублей у женщины

Злоумышленника поймали 29 сентября на улице Грибакиных.

В Петербурге полицейские Красногвардейского района задержали подозреваемого в грабеже в магазине на Заневском проспекте. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Как рассказали в МВД России, 25 сентября неизвестный похитил 4,5 тыс. рублей у посетительницы торговой точки. Потерпевшей стала 50-летняя женщина.

В результате предполагаемым преступником оказался 31-летний житель Ленинградской области. Злоумышленника поймали 29 сентября на улице Грибакиных. Проверочные мероприятия продолжаются.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: двоих рецидивистов задержали за ограбление магазина техники на Прибрежной улице. Они похитили шесть компьютерных мышей на общую сумму 46 тыс. рублей.

Главное фото: Piter.TV