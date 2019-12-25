Житель Ленобласти поджег дом знакомого из-за долга

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Выборгском районе долговой конфликт закончился попыткой поджога. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Вечером 27 сентября в полицию поступила информация о возгорании частного дома в садоводстве "Редан". Было установлено, что неизвестный разбил окно, после чего поджег постройку. Пожар заметил сосед, который самостоятельно потушил огонь. В результате никто не пострадал.

Предварительная причина поджога – долг в 20 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 64-летнего знакомого потерпевшего. Размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали подростка.

Фото: пресс-служба МВД России