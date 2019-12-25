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Житель Ленобласти поджег дом знакомого из-за долга
Сегодня, 11:29
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Житель Ленобласти поджег дом знакомого из-за долга

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.

В Выборгском районе долговой конфликт закончился попыткой поджога. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. 

Вечером 27 сентября в полицию поступила информация о возгорании частного дома в садоводстве "Редан". Было установлено, что неизвестный разбил окно, после чего поджег постройку. Пожар заметил сосед, который самостоятельно потушил огонь. В результате никто не пострадал. 

Предварительная причина поджога – долг в 20 тыс. рублей. По подозрению в совершении преступления задержали 64-летнего знакомого потерпевшего. Размер причиненного ущерба в настоящее время устанавливается. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что по подозрению в поджоге заправки в Приморском районе задержали подростка. 

Фото: пресс-служба МВД России 

Теги: ленобласть, поджог
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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