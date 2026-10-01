Полиция Петербурга задержала подозреваемого в хищении Kia Sportage стоимостью 2 млн рублей

По данному факту СУ УМВД России по Красногвардейскому району возбудило уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

В Красногвардейском районе Петербурга раскрыта кража автомобиля. Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 9 сентября в полицию обратилась 44-летняя владелица, заявившая о пропаже Kia Sportage, который был припаркован у одного из домов на Пискаревском проспекте.

Полицейские установили, что иномарка стоимостью 2 миллиона рублей была похищена в период с 5 по 9 сентября. По данному факту СУ УМВД России по Красногвардейскому району возбудило уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 158 УК РФ ("кража в особо крупном размере").

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска петербургского Главка совместно с районными оперативниками установили предполагаемого похитителя. 20 сентября 29-летний мужчина был задержан у одного из домов на Софийской улице. Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.

В настоящее время полицейские устанавливают местонахождение похищенного автомобиля, а также возможных соучастников задержанного. Кроме того, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению его возможной причастности к аналогичным преступлениям.

Ранее мы сообщили о том, что водитель грузовика насмерть сбил женщину и попытался скрыться у станции метро "Озерки".

Видео: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти