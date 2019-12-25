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Петербуржца будут судить за многомиллионное мошенничество при продаже студий
Сегодня, 11:13
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Петербуржца будут судить за многомиллионное мошенничество при продаже студий

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В результате потерпевшим был нанесен материальный ущерб в размере более 160 млн рублей.

Прокуратура Центрального района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя, которому вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). 

Как рассказали 1 октября в надзорном ведомстве, с 2022 по 2024 годы фигурант похитил средства 26 человек под предлогом продажи комнат в коммунальных квартирах города. Мужчина арендовал офис, где заключал с клиентами договоры. Он без разрешительной документации обещал покупателям провести перепланировку и ремонт, переоборудовав их в студии. В результате потерпевшим был нанесен материальный ущерб в размере более 160 млн рублей. 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. На объекты недвижимости, земельные участки и доли в нежилых помещениях обвиняемого наложен арест. 

Ранее на Piter.TV: жительница Ленобласти задержана за мошенничество с золотыми слитками более чем на 100 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенничество, суд
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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