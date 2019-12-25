"Красная кнопка" от мошенников появится на "Госуслугах" в этом году

Нововведение будет внесен на рассмотрение в Госдуму в осеннюю сессию.

На едином портале "Госуслуги" появится "красная кнопка" для защиты россиян от мошенников. Соответствующее заявление журналистам информационного агентства "РИА Новости" сделал вице-премьер страны Дмитрий Григоренко. Чиновник из федерального правительства пояснил, что такой цифровой сервис поможет потерпевшим, которые попались на уловки злоумышленников. После нажатия на "красную кнопку" аферисты не смогут перевести деньги от имени пользователя или сменить пароли в личных кабинетах.

Сейчас к сервису подключаются банки и операторы связи. "Кнопка" заработает в этом году... Нажал кнопку — и значимые онлайн-операции попадают под заморозку. Дмитрий Григоренко, вице-премьер России

В настоящее время кабинет министров ведет активную работу для защиты граждан от телефонных и онлайн-мошенников. Министерство по цифровому развитию опубликовало для общественного обсуждения уже третий пакет мер по борьбе с подобными преступлениями. В него вошли почти 20 новых инициатив, в том числе создание единой "Платформы согласий" на "Госуслугах", введение запрета на продажу предоплаченных SIM-карт и их распространение только через прямых дилеров, а также осуществление СМС-рассылок будет проводиться только через поставщиков услуг связи.

На "Госуслугах" запустили сервис для подготовки брачного договора.

Фото: официальный сайт Госуслуг