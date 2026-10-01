Трамп: самолёт Flydubai спас израильский сантехник

В США рассказали историю о пассажирском рейсе, который вчера временно пропал с радаров.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что от катастрофы пассажирский самолет Flydubai спас израильский сантехник, который никогда прежде не управлял воздушным судном. После драки двух летчиков именно он взял управление на себя. В результате этот человек смог выровнять падающее воздушное судно. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в рамках мероприятия в вашингтонской администрации. Политический деятель заметил, что такой историей с ним поделился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По данным еврейского чиновника, во время рейса второй пилот — "возможно, террорист или сумасшедший" — напал с ножом на капитана корабля.

Раненый командир экипажа сумел открыть дверь кабины и позвал на помощь. В происходящее вмешался пассажир, "крепкий парень. Он выдернул того типа из кресла и отбросил назад. Толпа его подхватила, пассажиры его скрутили и удержали. Дональд Трамп, глава США

В момент, когда пассажирский лайнер начал падать "с перегрузкой за пределами допустимого", то израильтянин самостоятельно сел в кресло летчика и потянул штурвал на себя. Позже управление борта перехватили другие специалисты, которые находились на борту самолета.

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Фото и видео: Белый дом