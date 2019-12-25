Президент США уверен, что основатель компании Microsoft изменил свое отношение к развитию нейросетей.

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс якобы поменял свою позицию не счет искусственного интеллекта и не считает, что в будущем ИИ может вызвать события, которые приведут к гибели одного миллиарда человек. Такое мнение перед местными журналистами от 29 сентября выразил лидер Белого дома Дональд Трамп. Пресса попросила политического деятеля прокомментировать соответствующие высказывания Гейтса.

Сейчас он этого уже не говорит. Мне все равно, что он говорил в воскресенье, потому что могу вам сказать, что вчера он этого вообще не говорил. На самом деле он высказался прямо противоположно, но послушайте, это всего лишь один голос. Мы рассматриваем это с положительной точки зрения. Кроме того, ИИ возможно, самая крупная отрасль, говорят, что она превосходит по масштабам даже промышленную революцию. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что 27 сентября в интервью телеканалу NBC News миллиардер подверг критике подход Дональда Трампа к ИИ. Предприниматель упоминал о необходимости введения ответственных государственных мер, направленных на предотвращение рисков, связанных с развитием нейросетей. Последнее время основатель компании Microsoft постоянно призывает мировую общественность ввести ограничения в отношении ИИ. В августе 2026 года американец заявил, что злоумышленники могут использовать современные технологии для проведения кибератак, махинаций, распространения дезинформации среди пользователей.

Трамп допустил возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива США.

Фото: Белый дом