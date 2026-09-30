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Стали известны подробности смертельного ДТП с каршерингом на "Скандинавии"

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В результате погибли двое пассажиров.

Полиция Ленинградской области проводит проверку по факту смертельной аварии на трассе "Скандинавия". Напомним, ДТП произошло накануне вечером на 70-м километре. 

Предварительно, 39-летний водитель каршеринга Changan, двигаясь в сторону Выборга, по неустановленной причине не справился с управлением и врезался в опору ограждения. В результате его и 32-летнего пассажира госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии, где последний скончался. Также от полученных телесных повреждений погиб 29-летний пассажир, находившийся на заднем сидении. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются правоохранителями. 

Ранее на Piter.TV: нетрезвый подросток без прав устроил ДТП на машине дедушки в Ульяновке. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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