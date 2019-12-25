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В Петербург пытались ввезти более 350 тонн риса без протоколов исследований
Сегодня, 12:08
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В Петербург пытались ввезти более 350 тонн риса без протоколов исследований

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Три партии продукции оказались в Большом морском порту.

Свыше 350 тонн риса без протоколов исследований попытались ввезти в Россию через Петербург. Об этом рассказали 30 сентября в Россельхознадзоре по Северо-Западному федеральному округу. 

Три партии продукции оказались в Большом морском порту. При осуществлении контроля качества и безопасности зерна выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". На рисе из Индии и Вьетнама не было соответствующей декларации. 

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз трех партий риса запрещен. 

Пресс-служба Россельхознадзора 

Ранее на Piter.TV: в Петербург не пустили партию зараженной груши. 

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО 

Теги: рис, россельхознадзор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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