В Петербург пытались ввезти более 350 тонн риса без протоколов исследований

Три партии продукции оказались в Большом морском порту.

Свыше 350 тонн риса без протоколов исследований попытались ввезти в Россию через Петербург. Об этом рассказали 30 сентября в Россельхознадзоре по Северо-Западному федеральному округу.

Три партии продукции оказались в Большом морском порту. При осуществлении контроля качества и безопасности зерна выявили нарушения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции". На рисе из Индии и Вьетнама не было соответствующей декларации.

В соответствии с действующим законодательством РФ ввоз трех партий риса запрещен. Пресс-служба Россельхознадзора

Ранее на Piter.TV: в Петербург не пустили партию зараженной груши.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора по СЗФО