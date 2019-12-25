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Онищенко назвал возраст, когда заканчивается молодость
Сегодня, 11:35
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Онищенко назвал возраст, когда заканчивается молодость

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Академик РАН объяснил, что показатель изменяется при росте продолжительности жизни.

Молодость заканчивается в 35 лет. Соответствующее заявление российский эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования (РАО) сделал в комментарии для журналистов информационного агентства  "РИА Новости".  Эксперт пояснил, что в случае роста средней продолжительности жизни в стране указанные возрастные показатели могут быть пересмотрены. Специалист рекомендовал гражданам  уделять больше внимания любимому делу, а также развивать умственные способности и тренировать память. Также для продолжительной и активной жизни важно следить за состоянием здоровья.

Сейчас у нас официально считается, что молодость - это до 35 лет, научная молодость - 39 лет.

Геннадий Онищенко, эксперт 

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Фото: Вконтакте / Пресс-центр Россия сегодня

Теги: геннадий онищенко, молодость
Категории: Здоровье, Общество, Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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