Названо лучшее время для проведения контрольных для школьников

Врач пояснила, что важен не столько день недели, сколько время проведения урока.

Необязательно отказываться от сложных школьных предметов и контрольных работ по четвергам, если поставить их в расписание на первую половину учебного дня. Об этом в беседе с 360.ru сообщила врач-педиатр Светлана Карабанова.

Собеседница издания прокомментировала предложение академика РАН, заместителя президента Российской академии образования Геннадий Онищенко об отказе от контрольных работ по четвергам

По словам Карабановой, если у школьника в расписании в четверг математика стоит первым или вторым уроком, это будет нормально для него, потому что "еще голова, как говорится, соображает". Педиатр рекомендовала ставить такие уроки вторыми. Она пояснила, что важен не столько день недели, сколько время проведения школьного занятия.

Врач также напомнила, что особенности нервной и эндокринной системы влияют на работоспособность ребенка в течение дня. Дополнительную нагрузку создают электронные доски, компьютеры и смартфоны.

Ранее учителей призвали не назначать контрольные работы на четверг, ведь работоспособность детей в этот день резко снижается.

Фото: Piter.TV