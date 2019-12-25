Учителей призвали не проводить контрольные работы по четвергам

Пик учебной активности у школьников приходится на понедельник-среду.

Контрольные работы в школах не нужно назначать на четверг, ведь работоспособность детей именно в этот день резко снижается. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Свое предложение он аргументировал тем, что у ребенка имеется определенный недельный биоритм. Поэтому из школьного расписания нужно исключить трудные предметы, например, математику. И тем более нельзя, как отметил Онищенко, чтобы по четвергам школьники не писали контрольные.

Академик объяснил, что работоспособность детей обычно достигает пика в период понедельника по среду. Поэтому ученые всегда рекомендовали, чтобы школьные расписания составляли с учетом этих особенностей.

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Фото: Piter.TV