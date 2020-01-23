Школа № 506 на Солдата Корзуна получила актовый зал на 196 мест

Помещение оснащено всем необходимым для проведения творческих и учебных мероприятий.

Общеобразовательная школа № 506 на улице Солдата Корзуна в Кировском районе получила новый актовый зал. Для этого в южном дворе учебного заведения построили отдельное здание, которое соединено с основным корпусом наземным переходом, сообщил портал "Строительный Петербург".

Как отметил заместитель председателя Комитета по строительству Валерий Усков, для города важно не только строить новые соцобъекты по петербургскому стандарту, но и дать детям из школ советской постройки аналогичные возможности. Для этого в рамках Адресной инвестиционной программы проводится модернизация школ 1960−1980-х годов постройки.

Например, строительство актового зала в школе на улице Солдата Корзуна позволит ребятам в полной мере раскрыть свой творческий потенциал и ставить представления в комфортных и современных условиях. Валерий Усков, зампредседателя Комитета по строительству

На первом этаже здания оборудовали гардероб, санузлы, в том числе для маломобильных людей, и помещения уборочного инвентаря. Сам актовый зал на 196 мест расположен на втором этаже. Там предусмотрены аппаратная, серверная, костюмерная и склад декораций.

Строительством объекта занималась организация ООО "Нордстрой". Подрядчик также благоустроил территорию, реконструировал асфальтовое покрытие подъездов, оборудовал пандусы и высадил цветы.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге за полгода ввели 14 объектов образования почти на 5,6 тыс. мест

Фото: Комитет по строительству