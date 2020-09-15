В Петербурге в первом полугодии построили 18 новых школ и детских садов

В Петербурге за полгода пополнилась и медицинская инфраструктура.

В Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2026 года ввели 18 новых образовательных учреждений. Пять школ рассчитаны на 3,3 тыс. учеников, еще 13 детских садов смогут принять 2,5 тыс. дошкольников. Статистику ввода социальных объектов представил Петростат.

Как отметил портал "Строительный Петербург", всего новые учреждения образования в Петербурге рассчитаны почти на 5,8 тыс. детей. При этом по количеству введенных школ и детских садов город значительно опередил Ленинградскую область. В 47 регионе за тот же период появился один общеобразовательный объект на 1,1 тыс. мест и четыре детских сада на 770 мест.

В Петербурге за полгода пополнилась и медицинская инфраструктура. В городе открылась новая поликлиника, рассчитанная на 1 тыс. посещений за смену. Кроме того, были введены три спортивных зала общей площадью 12,8 тыс. кв. м.

В Ленинградской области за этот период появился дом культуры на 140 мест. Других объектов такого типа в представленной статистике Петростата за первое полугодие не указано.

Наибольший объем нового социального строительства в Петербурге пришелся на сферу образования. Введенные школы и детские сады позволят создать дополнительные места для детей в разных районах города и снизить нагрузку на уже работающие учреждения.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)