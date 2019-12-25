Педиатр назвала главную ошибку родителей при приготовлении завтрака школьникам

Врач объяснил, как иностранная киноиндустрия влияет на мнение родителей о правильном питании для детей.

Сладкие хлопья с молоком, булочки и соки не подходят в качестве полноценного завтрака для школьника. Такие продукты содержат в себе преимущественно быстрые углеводы, из-за которых ребенок вскоре снова начинает испытывать голод. Соответствующей информацией с журналистами телеканала "360.ru" поделилась российский врач-педиатр Юлия Сиверцова. Эксперт отметила, что подобная традиция пришла в нашу страну из американских фильмов и сериалов, но следовать ей в реальности не нужно.

К сожалению, это грубейшая ошибка, и поэтому дети потом постоянно хотят есть. Юлия Сиверцова, педиатр

Доектор рекомендовала родителям давать на завтрак детям вместо сладких хлопьев каши, цельнозерновые тосты, яйца или творог. Врач советует дополнять утренний прием пищи свежими овощами, фруктами и ягодами.

Названо лучшее время для проведения контрольных для школьников.

Фото: Piter.tv