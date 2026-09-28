  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:12
130
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Отрадном обнаружили незаконную свалку

0 0

Там размещаются обломки бетона, автомобильные шины, древесные отходы и мешки со строительным мусором.

В Росприроднадзоре по Северо-Западному федеральному округу сообщили, что в Отрадном Ленинградской области была обнаружена незаконная свалка отходов. 

Эта территория прилегает к лесному массиву. Там размещаются обломки бетона, автомобильные шины, древесные отходы и мешки со строительным мусором. Эксперты отобрали пробы для установления класса опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду. 

В настоящее время устанавливаются собственники земельных участков. 

После получения результатов исследований, а также сведений о собственниках участков, управление примет меры в соответствии с полномочиями.

Пресс-служба Росприроднадзора

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала ликвидировать незаконную свалку на Петергофском шоссе. 

Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО 

Теги: отрадное, росприроднадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии