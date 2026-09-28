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Трамп допустил возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива США

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Президент США не исключил необходимости вмешаться в топливную ситуацию.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил, что он и вашингтонская администрация всерьез рассматривают возможность запрета на экспорт дизельного топлива. Соответствующее заявление иностранный политик из Белого дома сделал в эфире телеканала Fox News, общаясь с корреспонденткой во время турнира по гольфу Presidents Cup в пригороде Чикаго штата Иллинойс. Лидер США допустил возможность принятия такого решения в энергетической сфере.

Мы очень серьезно над этим размышляем. Это может привести к некоторому повышению стоимости бензина для автомобилей. Так что мы крайне серьезно это изучаем, мы можем это сделать.

Дональд Трамп, глава США

Трамп заявил, что попросил Зеленского "сбавить обороты" с ударами по НПЗ России.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX

Теги: бензин, дизель, дизельное топливо, дональд трамп, экспорт
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Картина дня,

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