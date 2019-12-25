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Вице-губернатор Петербурга подвел итоги Форума объединенных культур
Сегодня, 16:30
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Вице-губернатор Петербурга подвел итоги Форума объединенных культур

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Особый блок посвятили взаимодействию города с Китаем.

В Петербурге завершился Форум объединенных культур. Вице-губернатор Борис Пиотровский подвел итоги мероприятия 28 сентября. 

Всего состоялось 26 круглых столов и панельных дискуссий, в которых поучаствовали свыше 120 спикеров. Их могли посетить все желающие. На сессиях обсуждались вопросы развития театра, музейного дела и библиотек, а также культурного просвещения и инклюзии. 

Особый блок посвятили взаимодействию города с Китаем. Продолжением диалога будет культурная программа в Пекине с 26 по 31 октября. 

Ранее эксперты прокомментировали выступление Владимира Путина на Форуме объединенных культур. Как отметил президент, Россия была готова возобновить переговоры с Украиной после выборов, но Киев попытался атаковать Москву. 

Фото: Telegram / Пиотровский Online 

Теги: мероприятия, форум объединенных культур
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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