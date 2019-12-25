Ева Заянчковская-Херник призвала отказать в гражданстве беженцам из Украины.

Польские ультраправые силы в настоящее время опасаются того, что этнические украинцы возглавят страны Европейского союза. Соответствующей информацией местный законодатель, депутат Европейского парламента от коалиции "Конфедерация" Польши Ева Заянчковская-Херник поделились с подписчиками через социальные сети. Политический деятель рассказала о том, что сейчас в стране живет свыше полутора миллионов украинских граждан, а многие из них планируют запросить у Варшавы местное гражданство. Таким образом эти люди получат избирательное право и возможность влиять на судьбу всего государства. Политик добавила, что уже сейчас заметно, как люди с украинским происхождением оказываются в местных органах власти и получают должностные посты в национальном правительстве.

Бывший глава украинской дипломатии, который в роли министра охотно лгал об истории, в качестве долгосрочной цели указал на то, что в течение 30 лет на посту премьер-министра или президента одного из европейских государств окажется лицо украинского происхождения. Как видите, здесь речь идет уже не о простой интеграции, здесь четко сформулирован план усиления своего политического влияния с помощью украинских мигрантов. Это должно рассматриваться как потенциальная угроза безопасности государства, и этому необходимо противодействовать. Ева Зайончковская-Герник, евродепутат от Варшавы

В качестве примера законодатель из Польши привела заместителя министра науки и технологий Анджея Шептыцкого, который публично заявил, что является представителем украинского национального меньшинства. Женщина призвала действующие власти прекратить предоставлять польское гражданство иностранцам и отказаться от поддержки намерения киевского режима вступить в Европейский союз.

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Фото: X (нежелательная организация на территории России; заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры) / Ewa Zajączkowska-Hernik