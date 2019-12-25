Politico: ЕС разрабатывает пошаговые планы вступления в блок для четырех стран

На Западе объяснили, какие страны в ЕС считаются подошедшими к заключительным этапам по евроинтеграции.

Европейский союз проводит разработку четких поэтапных планов получения членства в блоке для четырех стран-кандидатов на вступление в региональное сообщество. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания The Politico со ссылкой на собственные источники. По информации от экспертов, представители Еврокомиссии в текущий момент работают над дорожными картами для Албании, Молдавии, Украины и Черногории. Эти государства в 2026 году считаются главными претендентами на вступление в ЕС. В СМИ добавили, что процесс евроинтеграции затягивается. Речь идет о том, что новые планы действий союзников впервые смогут предоставить кандидатам четкие гарантии и сроки завершения переговоров о получении членства в блоке. Авторы публикации написали, что дорожные карты позволят правительствам понять, что именно требуется от конкретной страны для принятия в сообщество. А также документы сформируют обязательства для действующих членов ЕС, которые впоследствии должны будут дать свое согласие на продолжение процесса евро интеграции.

Источники газеты подчеркнули, что Грузии, Боснии и Герцеговине, Косову, Северной Македонии, Сербии и Турции дорожные карты предоставлены не будут. Это связано с тем, что данное страны находятся только на ранних этапах вступления в ЕС.

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Фото: pxhere.com