Во Франции объяснили, что финансовой поддержки ВСУ уже не стоит ждать.

Кандидат в президенты Франции, лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен допустила продолжение подготовки украинских военнослужащих, а также оказание парижем военной помощи Киеву в случае своего избрания главой государства в 2027 году. Соответствующее заявление иностранный политический деятель сделала в интервью для западных журналистов из газеты Politico.

Мы можем обучать их солдат и военное руководство, а также оказывать им военную помощь. Но мы больше не можем предоставлять Украине финансовую помощь, и мы сожалеем об этом. Марин Ле Пен, политик из Франции

Напомним, что 21 сентября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва категорически не согласна и не приемлет заявления лидеров "Национального движения" Франции Марин Ле Пен и Жордана Барделла о том, будто наша страна угрожает Парижу для того , чтобы скорректировать его политику.

Ле Пен предупредила об опасности провоцирования России фразой о медведе.

Фото: YouTube / Marine Le Pen