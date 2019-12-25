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Россиянам объяснили, как изменятся цены на жилье после пересмотра семейной ипотеки
Сегодня, 15:56
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Россиянам объяснили, как изменятся цены на жилье после пересмотра семейной ипотеки

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Дмитрий Ракута объяснил, какую стратегию примут застройщики.

Резкого роста цен на жилье в России после вступления в законную силу изменения условий семейной ипотеки не произойдет. Соответствующее заявление журналистам телеканала "360.ru" сделал ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. В беседе со СМИ специалист объяснил, что  участники рынка не станут резко менять стоимость на квартиры. Таким образом им потребуется один или два месяца для того, чтобы приспособиться к новым требованиям законодательства страны. Дмитрий Ракута предположил, то в этот период компании-застройщики будут искать способы сохранить потребительский спрос и предложат своим покупателям альтернативные варианты покупки жилых помещений.

Застройщики будут перестраивать свою бизнес-модель, активно, пока еще это возможно, предлагать какие-то программы рассрочки, договариваться с конкретными банками по поводу субсидирования программы.

Дмитрий Ракута, эксперт

С 1 октября семейная ипотека станет адресной: ставка станет зависима от числа детей.

Фото: Piter.tv

Теги: дмитрий ракута, жилищное строительство, ипотека, рост цен, семейная ипотека
Категории: Новости России, Лента новостей, Картина дня,

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