Биофизик Карнаухов: россиян ждет мягкая бесснежная зима из-за Эль-Ниньо

Это климатическое явление окажет глобальное воздействие на погоду во многих странах мира.

Предстоящая зима в России может оказаться такой же мягкой, как позапрошлая, на фоне климатического явления Эль-Ниньо, которое ускоряет процесс глобального потепления. Таким прогнозом в эфире Радио "Комсомольская правда" поделился биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.

По его словам, последствия Эль-Ниньо можно сопоставить с зимой двухлетней давности, когда во многих российски регионах практически не было устойчивого снежного покрова. При этом тёплой зиме способствуют и другие факторы, включая жаркие периоды и аномальные осадки.

Климатолог также обратил внимание на то, что текущее Эль-Ниньо по своей силе стало наиболее мощным за последние восемь десятилетий. Это явление ведёт к засухам и периодам аномальной жары во многих странах.

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Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)