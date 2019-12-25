Петербуржцам объяснили, при какой погоде в домах включают отопление

Тепло в квартиры подадут после пяти дней с температурой не выше +8 градусов.

Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области разъяснил, при каких погодных условиях стартует и завершается отопительный сезон. Для подачи тепла в жилые дома необходимо, чтобы среднесуточная температура воздуха держалась на уровне не выше +8 градусов не менее пяти дней подряд. Окончание сезона наступает, когда температура перестаёт опускаться ниже +8 градусов в течение такого же периода.

При этом муниципальные власти имеют право начать отопление раньше и закончить позже, ориентируясь на фактическую погоду на своей территории.

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