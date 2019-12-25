Для новых станций метро в Петербурге арендуют технику за 400 миллионов рублей

Аукцион на строительную технику объявили для "Театральной" и "Коломяжской".

Аукцион на аренду строительной техники запустил петербургский "Метрострой Северной столицы". Цена контракта — 400 миллионов рублей. В списке объектов оказались сразу несколько участков метрополитена. О проведении торгов стало известно накануне.

Всего в перечне пять позиций. Это отрезок коричневой ветки от "Путиловской" до "Каретной". Также вестибюль станции "Лиговский проспект-2". Кроме того, вестибюль № 1 станции "Театральная". Еще один пункт — участок фиолетовой линии от "Комендантского проспекта" до "Коломяжской". И замыкает список отрезок зеленой ветки от "Беговой" до "Каменки".

Сегодня коричневая и зеленая линии активно строятся. Наибольший интерес вызывает вестибюль "Театральной". Сама станция уже давно возведена под землей. Однако место для вестибюля на площади Темирканова определили совсем недавно. Внимание привлекает и "Лиговский проспект-2". Эта станция входит в отрезок коричневой линии "Каретная" — "Суворовская". Он будет построен после текущего участка. Пока там идут только изыскания. Но подземный вестибюль "Лиговского проспекта-2" нужно создать заранее. Он обеспечит подвоз пассажиров к терминалу высокоскоростной магистрали.

С 1 января 2027 года порядок перечисления этого поощрения передадут Социальному фонду России. При наличии необходимых сведений деньги смогут перечислять автоматически, отдельного заявления подавать не нужно.

Фото: Piter.tv