В Петербурге достроили этап Шкиперской развязки ЗСД

Были возведены автомобильная дорога протяженностью 230 метров и пешеходный переход.

Этап 3.2.2 развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга 22 сентября, сообщили в Смольном.

Были возведены автомобильная дорога протяженностью 230 метров (от съездов этапа 3.2.1 до Шкиперского моста) и пешеходный переход на перекрестке с улицей Кораблестроителей. Работы выполнили на территории общей площадью почти 10 тыс. квадратных метров.

Движение на объекте планируется открыть после его интеграции с улично-дорожной сетью от улицы Шкиперский проток до Наличной улицы. Это произойдет в следующем году.

Завершающий этап обеспечит транспортное сообщение юго-западной оконечности Васильевского острова с его основными магистралями. На Шкиперской развязке будет действовать безбарьерная система оплаты.

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Фото: пресс-служба Смольного