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В Петербурге достроили этап Шкиперской развязки ЗСД
Сегодня, 17:21
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В Петербурге достроили этап Шкиперской развязки ЗСД

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Были возведены автомобильная дорога протяженностью 230 метров и пешеходный переход.

Этап 3.2.2 развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Его выдала Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга 22 сентября, сообщили в Смольном. 

Были возведены автомобильная дорога протяженностью 230 метров (от съездов этапа 3.2.1 до Шкиперского моста) и пешеходный переход на перекрестке с улицей Кораблестроителей. Работы выполнили на территории общей площадью почти 10 тыс. квадратных метров. 

Движение на объекте планируется открыть после его интеграции с улично-дорожной сетью от улицы Шкиперский проток до Наличной улицы. Это произойдет в следующем году. 

Завершающий этап обеспечит транспортное сообщение юго-западной оконечности Васильевского острова с его основными магистралями. На Шкиперской развязке будет действовать безбарьерная система оплаты. 

Ранее мы рассказывали о том, что под Дунайским путепроводом открыли вторую очередь спорткластера. 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: зсд, шкиперская развязка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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