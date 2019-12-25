Бордюры у ливневок в Петербурге окрасили в желтый цвет для безопасности и удобства

Выбор яркого цвета обусловлен практическими соображениями

В рамках сезонной подготовки городской инфраструктуры петербургские дорожники начали окрашивать бортовые камни рядом с ливневыми канализациями. Как сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству, для этих работ используется влагостойкий материал желтого цвета, который обладает повышенной устойчивостью к истиранию и внешним воздействиям.

Выбор яркого цвета обусловлен практическими соображениями: такая окраска хорошо выделяется на фоне снега, наледи и темного асфальта, поэтому бордюр остается заметным даже в сумерках или во время метели.

Контрастный желтый цвет решает сразу несколько задач: специалисты быстрее находят решетки и лотки для их прочистки от мусора и листвы, снижается риск случайных повреждений элементов канализации при уборке улиц тяжелой техникой. Также яркий ориентир помогает людям лучше видеть границы тротуара и проезжей части при ограниченной видимости.

Ранее мы сообщили о том, что Комитет по благоустройству Петербурга проверил готовность 43 автоколонн к зиме.

Фото: Пресс-служба Комитета по благоустройству Петербурга