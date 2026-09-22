Политолог Инна Ветренко объяснила причины высокой явки на выборах в Петербурге

Эксперт предположила, что следующие пять лет Северная столица ждет стабильный политический период.

Заведующая кафедрой социальных технологий петербургского РАНХиГС, профессор Инна Ветренко заявила изданию "Вечерний Санкт-Петербург", что результаты выборов в Государственную думу и региональный парламент не стали для экспертов неожиданностью, а лишь подтвердили их прогнозы.

По словам политолога, итоги голосования внушали оптимизм прежде всего из-за неожиданно высокой явки. Она подчеркнула, что Северо-Западный федеральный округ и Петербург никогда не относились к территориям с высокой избирательной активностью, и существовали риски повторения показателей 2021 года или их дальнейшего снижения. Однако, несмотря на внешнее давление, санкции и специальную военную операцию, население консолидировалось и продемонстрировало высокий уровень сплоченности.

Ветренко отметила, что изменения в политическом ландшафте также были предсказуемы. Второе место заняла партия "Новые люди", чья активность в последние годы была заметной. Эксперт напомнила, что фракция из 13 депутатов в Госдуме показала эффективные результаты: им удалось решить ряд вопросов, которые долго оставались нерешенными, включая возможность пересдачи ЕГЭ и проблемы автомобилистов. Позиции партии серьезно укрепились и в самом Петербурге за счет открытия нового офиса и увеличения количества сторонников.

Низкий результат "Справедливой России" политолог объяснила тем, что потенциал партии был исчерпан еще в прошлый электоральный период в 2021 году после объединения с партиями "За правду!" и "Патриоты России". Это объединение было временной мерой, и у движения не осталось электорального ресурса. Ситуацию в Петербурге усугубил выход всей местной фракции из состава партии, хотя депутаты добросовестно отработали свои обещания перед избирателями.

Инна Ветренко предположила, что следующие пять лет Северная столица ждет стабильный политический период. Это объяснялось не только доминированием одной партии в региональном парламенте, но и наличием консенсуса между всеми политическими силами. Большая часть депутатов переизбралась, что гарантировало наличие опыта законотворческой деятельности. Эти же народные избранники брали на себя ответственность за принятие незавершенных законопроектов, касающихся городской инфраструктуры, обновления жилого фонда и развития зеленых зон.

Отвечая на вопрос о собственном выборе, эксперт сообщила, что проголосовала за лидера списка партии "Зеленые" Марину Шишкину. По мнению Ветренко, Шишкина является политиком-тяжеловесом, за которого избиратели голосуют независимо от бренда партии, так как знают ее как порядочного человека, сделавшего много для города.

Фото: Piter.TV