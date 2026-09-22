"Лица профсоюзного движения": "Петербургский дневник" запустил проект о людях, защищающих трудовые права

В рамках цикла читатели узнают о работе профессиональных союзов через личные истории людей, чья карьера связана с защитой трудовых прав и поддержкой работников.

Издание "Петербургский дневник" представило новый специальный проект под названием "Лица профсоюзного движения". Рубрика реализуется совместно с Ленинградской федерацией профсоюзов (ЛФП) и будет выходить несколько раз в месяц. В рамках цикла читатели узнают о работе профессиональных союзов через личные истории людей, чья карьера связана с защитой трудовых прав и поддержкой работников.

Первым собеседником журналистов стал председатель Молодежного совета ЛФП Евгений Рудницкий. В интервью он поделился подробностями своего пути в движении, рассказал о специфике работы с молодыми сотрудниками и обозначил ключевые направления деятельности совета.

В настоящее время в профсоюзных организациях Петербурга и Ленобласти состоят около 160 тысяч человек в возрасте до 35 лет. Молодежный совет помогает им ориентироваться в законодательстве, поддерживает их инициативы и занимается поиском потенциальных лидеров. Стоит отметить, что в текущем году газета активно расширяет линейку своих тематических вкладок. Ранее, 5 июня – во Всемирный день охраны окружающей среды, – издание запустило рубрику "Природа", которая дополнила уже существующие проекты: "Здоровье", "Молодежка", "Городская среда" и "Спорт".

Фото: "Петербургский дневник" (Борис Гуревич)