В середине недели в Ленобласти будет облачно с прояснениями

Днем столбик термометра поднимется до отметки от +14 до +19 градусов.

Согласно данным ФГБУ "Северо-Западное УГМС", во вторник, 23 сентября, Ленинградская область окажется под влиянием облачной погоды. Ночью небо затянут дожди, тогда как днем осадки сохранятся лишь в большинстве районов и будут небольшими.

Температурный фон будет соответствовать климатической норме для конца сентября: в ночные часы воздух прогреется от +7 до +12 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки от +14 до +19 градусов.

Ветер сменит направление с северо-восточного и северного (ночью, со скоростью 6–11 м/с) на северо-восточный и восточный (днем, 4–9 м/с). Атмосферное давление ночью будет слабо понижаться, а в светлое время суток останется стабильным.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург окажется на периферии южного циклона 22 сентября.

Фото: unsplash (Dave Hoefler)