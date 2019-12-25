Петербуржец Юрий Карпенко в "Титанах": как образ "деда" вырос из уважения и почему возраст — это просто цифра

Для атлета Юрия Карпенко спорт — это не только про дисциплину и медали, но и про память: про отца, который привёл его в зал, про 94‑летнего Владимира Ильича, чьи слова стали опорой в трудный момент, и про набережную канала Грибоедова, где живёт его детство. В интервью он рассказывает, как "Титаны" испытали его характер, как образ "деда" нашёл отклик у миллионов и как он видит Петербург глазами местного.

Юрий, что из опыта в бодибилдинге помогало вам на "Титанах", а чего, наоборот, не хватало?

Бодибилдинг учит терпеть — терпеть тогда, когда уже нет сил даже слова сказать. Когда ты истощён, когда голод — это обычное состояние, когда ты абсолютно без сил, но тебе приходится тренироваться и делать всё, что ты делаешь всегда. А ещё никуда не уходят семья и работа. Как раз именно это на "Титанах" мне и пригодилось: тут нужен характер, тут нужно уметь терпеть и идти вперёд. А не хватило, наверное, как бы это банально ни звучало, выносливости. К сожалению, в нашем спорте редко увидишь бодибилдера, который может бежать длинную дистанцию на высоком пульсе и выполнять функциональные упражнения — вот это и было моим минусом.

Как вам было соревноваться с участниками из других спортивных дисциплин? Был ли кто-то, чьи физические возможности вас особенно удивили?

Соревноваться с олимпийскими чемпионами, призёрами и спортсменами из разных дисциплин — для меня это честь. Редко в жизни выпадает возможность оказаться на одной площадке с такими серьёзными атлетами, у которых столько регалий. Огромная благодарность шоу "Титаны" за эту возможность. Это не описать словами — настолько это круто. Такое точно останется в памяти у каждого атлета, кто был на "Титанах".

На проекте много ребят, чьи способности шокировали. Тут как раз подтвердилось: не суди человека по обложке. Не могу выделить кого‑то одного — в этом сезоне все 111 человек были достойными. И я очень рад, что оказался в этом списке, что мог плечом к плечу проходить испытания с каждым из них!

Ваш образ "того самого деда" стал вирусным, и миллионы людей долго верили, что это настоящий пожилой мужчина. Как родилась идея такого персонажа?

Тут надо отдать дань уважения дедушке, с которым я познакомился в фитнес‑зале, — Владимиру Ильичу. Ему было 94 года. Наше знакомство произошло незадолго до его ухода из жизни.

Подписчики считают, что наша встреча случилась не просто так — всё было для чего‑то. Так оно и вышло: я успел взять у Владимира Ильича двухчасовое интервью. Оно осталось на память его детям, внукам и правнукам. После его ухода кто‑то из семьи написал мне слова благодарности за это видео — за то, что у них сохранилась такая память, последнее длинное интервью с ним.

Владимир Ильич по‑настоящему меня перезапустил: дал много жизненных советов, сказал важные слова. И всё это — в тяжёлый творческий период. Именно после этой встречи я понял, в каком новом формате хочу снимать. Он будто дал надежду: всё получится, нужно просто верить и делать.

Человеку было 94 года, а он ходил в зал. Мне захотелось показать, что люди в возрасте тоже могут тренироваться и хорошо выглядеть. Ещё хотелось вернуть те фразы, которые нам говорили дедушки, когда мы в детстве приезжали к ним в деревню. Тем, кому за 30, этого очень не хватает — это осталось в памяти, в прошлом. Поэтому образ деда так быстро полюбился людям.

И откликнулся не только тот сегмент, на который я рассчитывал (30+), — среди зрителей и дети, и пожилые. Потому что мой блог, этот образ деда, — он добрый, без мата, без негатива. Я хочу, чтобы люди не забывали своих предков, наши традиции и то, как говорили наши старики.

Приходилось ли вам сталкиваться с людьми, которые действительно принимали вас за настоящего пожилого мужчину? Какая реакция была самой смешной или неожиданной?

Самая смешная ситуация случилась, когда меня пригласили на эфир на одном телеканале. Мы созвонились, и они попросили прислать паспорт — чтобы купить билеты. Я отправил. Буквально через 10 минут мне перезванивают и говорят, что какая‑то ошибка: будто я прислал не свой паспорт. Я всё перепроверяю — паспорт мой, ошибок нет. Они уточняют дату рождения: "Тут написано 1989 год". Я отвечаю: "Да, всё верно". Тут до них доходит, и они спрашивают: "Так вы не дед?". Я говорю: "Нет". А они: "У нас же эфир про пенсионеров!". В итоге мы посмеялись, но я всё равно поехал на эфир.

Вообще поначалу почти все считали меня настоящим дедом — и для меня это было чем‑то вроде комплимента. Значит, игра получилась убедительной: никто и не думал, что это постановочные видео и маска. Я понимал: значит, всё делаю правильно.

Даже сейчас, когда многие уже знают, что это просто образ, споры всё равно не утихают. Постоянно попадаются комментарии от тех, кто верит в этот образ. И это здорово. Пусть так и будет.

Что для вас вообще значит возраст? Вы чувствуете, что с годами меняется ваше отношение к телу, спорту и самому себе?

Возраст — это просто цифра в паспорте, не больше. В блоге я говорю, что мне 28, — и по ощущениям это правда. Я и чувствую себя на эти 28. При этом мне 37, и я до сих пор с трудом в это верю. Тут дело даже не во внешности, а именно в самоощущении. Я так же хочу тренироваться, как и в 28, так же могу просто погулять, всё абсолютно так же — без каких‑то изменений. Важно не зацикливаться на цифрах, а продолжать жить и чувствовать себя молодым — хоть тебе 50, хоть 60. Это всё ещё не возраст. Многие говорят: "Ой, я уже старый". Люди сами себе это внушают, начинают в это верить — и, конечно, потом и чувствуют себя на этот возраст, а то и старше. Просто живите и радуйтесь каждому дню, каждому своему дню рождения. Это вам говорит 28‑летний дед.

Есть ли в Петербурге место, где вы любите тренироваться, гулять или просто перезагрузиться после соревнований?

Город Санкт‑Петербург красив. И в нём много хороших мест для перезагрузки. Но больше всего меня радует и расслабляет место, где мы жили, когда мне было 8 лет, — набережная канала Грибоедова.

Когда я оказываюсь там, вижу двор, в котором мы гуляли, балкон, на котором стояли всей семьёй, — меня отбрасывает в то беззаботное детство. Когда был жив папа, когда счастливы были мои родители, когда мы садились обедать всей семьёй за стол. Это моё детство, за которое спасибо моим родителям. Они всё сделали, несмотря на страшное время 90‑х годов, чтобы я сейчас вспоминал это время как будто это были самые светлые дни.

Канал Грибоедова, дом 97, останется для меня навсегда тёплым местом с самыми лучшими воспоминаниями. У меня есть мечта — когда‑нибудь зайти в эту квартиру и окунуться в то самое время.

Если бы к вам в Петербург впервые приехал человек, который хочет понять город не как турист, а глазами местного, куда бы вы его отправили?

Я бы с ним поехал на Крестовский остров, чтобы с высоты птичьего полёта он мог полюбоваться городом. Но правда, он бы не знал, что любоваться мы с ним будем с какой‑нибудь катапульты — в "Диво‑Острове", в парке аттракционов.

Чтобы сначала мы выкинули весь адреналин, выплеснули эмоции. А уже после можно было бы его вести куда угодно — это правильный подход. Окунулись в детство, а уже потом — достопримечательности города.

Фото: пресс-служба ТНТ