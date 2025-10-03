Звёздная разминка "Титанов" и уроки пиара для молодёжи: как прошёл форум "Ладога"

На молодёжном форуме "Ладога", который уже в 18-й раз собирает участников со всего Северо-Запада, прошла необычная встреча. Участницы четвёртого сезона спортивного шоу "Титаны" (ТНТ) провели для гостей площадки звёздную разминку. Мероприятие организовали в рамках образовательных проектов "Газпром-Медиа Холдинга" — "PROфнавигатора", в рамках которого готовят новое поколение медиаспециалистов, и "Медиаклуба" ТНТ, который рассказывает о современной медиареальности.

Вместе с участниками форума разминались модель и фитнес-блогер Елизавета Миняева, а также художница и фитнес-блогер Анна Игнатьева. Атлеты разыграли фирменные футболки шоу среди зрителей — за лучший комментарий.

Мне было страшно идти на это шоу, потому что, судя по прошлым сезонам, там очень жёсткие испытания. Но я поняла, что именно там — мой главный рост, поэтому я решилась всё-таки переступить через свой страх. Тем более, такой шанс выпадает редко. Я очень надеюсь, что мой пример вдохновит участников форума и вообще в целом людей в России идти туда, где страшно. Потому что именно там, на той стороне, неизвестной, которую мы не знаем, мы совершенствуемся. В этом и заключается главное волшебство жизни. Анна Игнатьева

В новом сезоне шоу "Титаны" за победу поборются больше ста сильнейших атлетов страны. Им предстоит проходить испытания, разработанные искусственным интеллектом, и доказывать свою силу, скорость и выносливость.

Параллельно для участников направления "Медиа" прошла практическая сессия "Попасть в новости как звезды ТНТ: как молодёжным медиа привлечь внимание СМИ и блогеров". Эксперты телеканала — PR-менеджер Мария Шилина и ведущий PR-менеджер Дарья Абижанова — объяснили, как создавать инфоповоды, которые замечают крупные издания и популярные блогеры. Разобрали, какой контент становится вирусным, и как правильно выстраивать общение с редакциями.

Если вы маленькие — это не значит, что вы не видны большим брендам и СМИ. Главное — найти правильный крючок. Не бойтесь мыслить шире и пробовать, даже если вам кажется, что это никому не интересно. Дарья Абижанова, ведущий PR-менеджер

Эксперты посоветовали молодым медийщикам не замыкаться в интернете, а искать живые контакты на фестивалях, конференциях и форумах. "Ладога", по их словам, — отличная точка старта.

Мария Шилина напомнила, что партнёрами могут стать городские и студенческие сообщества, НКО и даже сами участники форума:

Сотрудничать и делать совместные проекты можно и с городскими, студенческими сообществами, и с НКО. Часть из них, например, — это вы и есть. Вы можете познакомиться друг с другом на форуме и, даже если вы из разных регионов, вместе придумать какие-то фишки, поделиться друг с другом аудиторией. Мария Шилина, PR-менеджер

Форум "Ладога" проходит при поддержке комитета по молодёжной политике Ленобласти, аппарата полпреда в СЗФО и Росмолодёжи в рамках нацпроекта "Молодёжь и дети". В этом году участники разрабатывают проекты, посвящённые локальной идентичности регионов Северо-Запада.

Фото: пресс-служба ТНТ