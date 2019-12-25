Трехэтажную школу на 200 мест возведут на проспекте Большевиков к 2027 году

Инвестор построит школу на проспекте Большевиков и передаст ее городу.

В Невском районе Петербурга в третьем квартале 2027 года откроется новая начальная школа, рассчитанная на 200 учеников. Участок на проспекте Большевиков под строительство образовательного учреждения был согласован 23 сентября. Решение приняли на рабочем совещании губернатора с членами городского правительства.

Здание школы будет трехэтажным. Его общая площадь составит почти 5900 квадратных метров. Возведет объект компания-инвестор. После завершения всех работ школу безвозмездно передадут городу.

Александр Беглов подчеркнул, что строительство начальной школы является обязательством инвестора. Компания должна обеспечить новое жилье объектами социальной инфраструктуры. На соседнем участке застройщик уже возводит многоквартирный дом. В этом проекте предусмотрена пристройка детского сада. В дальнейшем новоселы, включая самых маленьких, смогут с комфортом продолжать образование в пешей доступности.

Глава города добавил, что в Петербурге действует четкое правило. Жилье и социальная инфраструктура возводятся синхронно. В последнее время их строительство идет даже с опережением.

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Фото: Piter.TV