Училище Мусоргского получило новое здание на Боровой улице

В советские времена учреждение называли "второй Консерваторией Ленинграда".

В год своего 100-летия музыкальное училище имени М. П. Мусоргского получило новое здание для эстрадно-джазового отдела на Боровой улице. В открытии корпуса поучаствовали губернатор Александр Беглов, председатель парламента Александр Бельский, почетный гражданин Петербурга Давид Голощекин и народный артист России Игорь Бутман. Об этом рассказали в Смольном 1 сентября.

В советские времена учреждение называли "второй Консерваторией Ленинграда", здесь преподавал Дмитрий Шостакович, а учились Георгий Свиридов и Василий Соловьев-Седой. А выпускником джазового отдела является сам Игорь Бутман.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)