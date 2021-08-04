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Училище Мусоргского получило новое здание на Боровой улице
Сегодня, 16:09
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Училище Мусоргского получило новое здание на Боровой улице

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В советские времена учреждение называли "второй Консерваторией Ленинграда".

В год своего 100-летия музыкальное училище имени М. П. Мусоргского получило новое здание для эстрадно-джазового отдела на Боровой улице. В открытии корпуса поучаствовали губернатор Александр Беглов, председатель парламента Александр Бельский, почетный гражданин Петербурга Давид Голощекин и народный артист России Игорь Бутман. Об этом рассказали в Смольном 1 сентября. 

В советские времена учреждение называли "второй Консерваторией Ленинграда", здесь преподавал Дмитрий Шостакович, а учились Георгий Свиридов и Василий Соловьев-Седой. А выпускником джазового отдела является сам Игорь Бутман. 

Ранее на Piter.TV: в этом году Ленобласть направит около 100 млрд рублей на образование. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: училище имени мусоргского
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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