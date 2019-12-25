Куйбышевский суд выбрал домашний арест вместо СИЗО для школьницы за поджог

Школьница под домашним арестом с запретами будет до 19 ноября.

В Северной столице судебная инстанция определила меру пресечения для 14-летней девочки, которую обвиняют в причастности к поджогам полицейского транспорта. Ей избран домашний арест с установленными запретами. Ограничения будут действовать до 19 ноября. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Ходатайство следствия о заключении подростка под стражу рассматривал Куйбышевский районный суд. Следственные органы настаивали на содержании в СИЗО, однако суд в удовлетворении этого ходатайства отказал, выбрав более мягкую меру.

Девочке вменяют преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 205 УК РФ (теракт) и ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт). По версии следствия, она причастна к поджогу двух автомобилей полиции на улице Марата в центре города, а также к попытке поджога служебных машин возле отдела полиции в Выборгском районе.

Ранее факт задержания несовершеннолетней подтвердили в пресс-службе СК России. В ходе допроса девочка пояснила, что познакомилась с молодым человеком в Telegram-канале "Дайвинчик". После этого знакомства ей начали поступать указания о совершении противоправных действий.

Ранее на Piter.TV: четыре человека проникли в дом в СНТ "Спутник" Ленинградской области. Там никого не было, однако шум и звук бьющегося стекла встревожили соседей. Злоумышленников доставили в отдел полиции.

Фото: Piter.TV