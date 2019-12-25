Документация для двух участков Кольцевой линии метро подготовлена в Петербурге

Общая протяженность линии составит 8,27 километра.

В Петербурге разработали два проекта планировки с проектами межевания территории для строительства Кольцевой линии метрополитена. Они выполнены по заказу городского комитета по строительству.

По информации Смольного, работы будут вестись в несколько этапов. Сейчас документы подготовлены для двух первых этапов, которые предусматривают размещение пяти станций. Общая протяженность линии составит 8,27 километра. Участки Кольцевой улучшат транспортную доступность Калининского и Красногвардейского районов.

Первый участок пройдет от станции "Лесная-2" до "Площади Калинина": в его составе разместят "Арсенальную" и "Площадь Калинина". Второй протянут от "Площади Калинина" до "Ладожской-2", среди промежуточных станций – "Полюстровский проспект-2", "Большеохтинская-2" и "Ладожская-2".

Ранее Северная столица закрепила на карте место для базы обслуживания подвижного состава новой линии – речь идет о депо "Ладожское".

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)