В Петербурге зафиксировали самую высокую за 20 лет явку на парламентских выборах

Подсчеты пока продолжаются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе зафиксировали самую высокую за 20 лет явку на парламентских выборах. Подсчеты пока продолжаются, сообщили в Смольном 21 сентября.

По данным экзит-пулов, мы можем сделать однозначный вывод, что явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов. Явка превысила 54% на выборах в Государственную думу по партийным спискам и 53,5% – по единому округу на выборах в парламент. Александр Беглов, губернатор

Градоначальник также поблагодарил членов избиркомов, сотрудников спецслужб и полицейских, наблюдателей, волонтеров и журналистов.

Ранее мы рассказывали о том, что ЦИК зафиксировал только два случая вброса бюллетеней на выборах.

Фото: Piter.TV