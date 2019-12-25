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В Петербурге зафиксировали самую высокую за 20 лет явку на парламентских выборах
Сегодня, 15:52
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В Петербурге зафиксировали самую высокую за 20 лет явку на парламентских выборах

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Подсчеты пока продолжаются.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что в городе зафиксировали самую высокую за 20 лет явку на парламентских выборах. Подсчеты пока продолжаются, сообщили в Смольном 21 сентября. 

По данным экзит-пулов, мы можем сделать однозначный вывод, что явка на берегах Невы превысила уровень парламентских выборов 2007 года. Сегодня утром эти результаты подтвердились уже после подсчета 70% голосов. Явка превысила 54% на выборах в Государственную думу по партийным спискам и 53,5% – по единому округу на выборах в парламент.

Александр Беглов, губернатор 

Градоначальник также поблагодарил членов избиркомов, сотрудников спецслужб и полицейских, наблюдателей, волонтеров и журналистов. 

Ранее мы рассказывали о том, что ЦИК зафиксировал только два случая вброса бюллетеней на выборах. 

Фото: Piter.TV 

Теги: голосование, госдума, парламент
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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