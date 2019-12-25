Более 1,9 млн жителей Петербурга проголосовали за депутатов Госдумы

По состоянию на 15:00 20 сентября явка на выборах депутатов Государственной думы в Петербурге достигла 46,82 %. Свои голоса отдали 1 906 665 избирателей. Такие данные представил Медиацентр "Выборы-2026".
На выборах в Законодательное собрание Петербурга к этому времени проголосовали 47,58 %, или 1 925 853 человека.
За 3 часа явка на выборах в Госдуму выросла на 3,53 процентного пункта. К 12:00 она составляла 43,29 %. В голосовании за депутатов городского парламента показатель за тот же период увеличился с 44,06 % до 47,58 %, то есть на 3,52 процентного пункта.
Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга проходят с 18 по 20 сентября.
Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.
Фото: Piter.TV
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