Более 1,9 млн жителей Петербурга проголосовали за депутатов Госдумы

Выборы в Петербурге вышли на новый уровень явки к 15 часам 20 сентября.

По состоянию на 15:00 20 сентября явка на выборах депутатов Государственной думы в Петербурге достигла 46,82 %. Свои голоса отдали 1 906 665 избирателей. Такие данные представил Медиацентр "Выборы-2026".

На выборах в Законодательное собрание Петербурга к этому времени проголосовали 47,58 %, или 1 925 853 человека.

За 3 часа явка на выборах в Госдуму выросла на 3,53 процентного пункта. К 12:00 она составляла 43,29 %. В голосовании за депутатов городского парламента показатель за тот же период увеличился с 44,06 % до 47,58 %, то есть на 3,52 процентного пункта.

Выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга проходят с 18 по 20 сентября.

Ранее мы рассказывали о том, что Максим Мейксин объяснил, как в Петербурге защищают выборы от фейков.

Фото: Piter.TV