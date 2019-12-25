Две машины загорелись возле отдела полиции на улице Марата в Петербурге

Утром возле дома №79 на улице Марата, где расположен 28-й отдел полиции, загорелись две легковые машины. По данным МЧС по Петербургу, огонь охватил детали автомобилей на площади 2 кв. м. Пожар удалось потушить примерно через 15 минут после поступления сообщения о возгорании.
Очевидцы сообщили, что горели две машины ДПС. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
После пожара на месте работают взрывотехники, кинолог и сотрудники Росгвардии. В Следственном комитете сообщили, что детали инцидента устанавливаются.
Фото: Piter.TV
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