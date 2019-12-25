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Петербург заложил 1,7 млн рублей на праздники для мам и пап
Вчера, 17:21
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Петербург заложил 1,7 млн рублей на праздники для мам и пап

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Спорт для пап и телемост для мам устроят в Петербурге за 1,7 млн.

Для отцов до 20 октября проведут спортивный праздник с конкурсом "Мой папа самый лучший". Мероприятие организуют в спортивном комплексе рядом со станцией метро. В программе также запланированы выступления как минимум 4 артистов.

Для матерей с 23 по 27 ноября пройдет форум "Семьесбережение". Для него подрядчик должен арендовать зал вместимостью более 100 человек вблизи метро. Одной из особенностей программы станет интерактивный телемост.

Итоги закупки планируют подвести 6 октября. Выполнить все обязательства по контракту необходимо до 31 декабря.

Фото: magnific

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Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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