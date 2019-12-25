Финальный день выборов в Ленобласти начался с явки выше 50%

Полдень показал результат.

В Ленинградской области в третий и заключительный день голосования явка на выборах депутатов Государственной думы превысила 50 %. К 12:00 20 сентября показатель составил 50,33 %, на участки пришли 721 597 избирателей. На выборах в Законодательное собрание региона явка достигла 51,49 %, проголосовали 711 303 человека.

К 15:00 показатель на выборах в Госдуму вырос до 54,41 %. Свои голоса отдали 780 118 человек. В выборах депутатов областного парламента к этому времени приняли участие 55,56 % избирателей, или 767 572 человека.

Заключительный день голосования сопровождался различными мероприятиями на избирательных участках. В Петроградском районе Петербурга для посетителей организовали исполнение народных песен. В Заневском поселении на участки пришли участницы конкурсов "Миссис Кудрово" и "Миссис Янино". В Луге проголосовавшим вручали саженцы сосны, а в Гатчине организовали музыкальную программу и показ национальных костюмов.

Отдельное внимание уделили семейному участию в голосовании. В числе посетителей участков были молодожены, которые приехали проголосовать после регистрации брака. В Выборге на участке в детском саду организовали отдельное мероприятие для воспитанников: дети выбирали талисман учреждения среди игрушек Мишутки, Зайки и Лисенка.

За ходом голосования в Ленинградской области также наблюдали представители международной группы от Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В состав делегации вошли наблюдатели из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

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Фото: Piter.TV